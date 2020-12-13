شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية توقف الأنشطة كثيفة العدد بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان عن الكنيسة اليوم، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد فى 24ديسمبر الجارى فى موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول فى مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربرى ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية فى العالم

وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية فى الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد على باشا” والى مصر، قطعة أرض فى ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس ”مرقس” الأسقفية.