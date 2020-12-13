شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تحتفل بتدريب 7500 أزهرى ضمن مشروع سفراء الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم الأحد، بختام أعمال مشروع سفراء الأزهر خلال 2020، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة حيث تم تأهيل (7500) أزهرى من خلال العديد من البرامج التعلمية ومنها اللغة الإنجليزية

بالإضافة إلى برنامج "سفراء الأزهر أونلاين" الذى تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الهامة بالمجتمع وعصر التكنولوجيا، وإطلاق مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعى" مع الكنائس، وكرمت المنظمة وزاوة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب و كما كرمت المنظمة الأمانه العامة للوجه القبلي لدعمهم مبادرة صناعة السلام و الحوار المجتمعي .

بحضور الدكتور محمد حسين المحرصاوى-رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وأسامة يس-نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، و اللواءإسماعيل الفار-رئيس الإدارة المركزية للتدريبات بوزارة الشباب، و الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، و أحمد عباس الأمين العام المساعد للوجه القبلى، وفريق عمل مشروع سفراء الأزهر من المنسقين والطلبه المتطوعين.