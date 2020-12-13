شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن الكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعداد المتقدمين والكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعى 2020-2021 بإجمالى 818 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة " 477 طالب، 341 طالبة ".

وقالت الجامعة فى بيان اليوم، إنه سيتم إجراء الانتخابات فى 55 لجنة انتخابية داخل 10 كليات ،علما بأن الكليات الآتية لن يتم داخلها انتخابات "العلوم - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - التمريض - التربية - الطب - الفنون الجميلة - الاقتصاد المنزلى - التكنولوجيا والتعليم - التربية الرياضية بنات - السياحة والفنادق - التربية الموسيقية".

وأكد الدكتور ماجد نجم، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب فى الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأى والتعبير، مشيرا أن هذه التجربة تضع الطالب على طريق الديموقراطية والمشاركة الفعالة فى المجتمع مما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على القيادة فى المستقبل.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك من خلال التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام رفاعى إلى أن هذا الإقبال الطلابى فى المشاركة فى العملية الانتخابية يعد انعكاساً لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة.

وجاءت أعداد المرشحين فى انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 86 طالب وطالبة، والحقوق 63 طالب وطالبة، و كلية والتجارة وإدارة الأعمال 71، والخدمة الاجتماعية 66 طالب وطالبة، وكلية الصيدلة 26 طالب وطالبة، وهندسة حلوان 53 طالب وطالبة، وكلية التربية الرياضية بنين 55 طالب، والتربية الفنية 8 طالب وطالبة، وهندسة المطرية 73 طالب وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 18 طالب وطالبة .

وفى الكليات التى ليس بها انتخاب : كلية التربية 27 طالب وطالبة، كلية العلوم 53 طالب وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 27 طالب وطالبة، كلية التمريض 24 طالب وطالبة، كلية الطب 22 طالب وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالب وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالب وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالب وطالبة، السياحة والفنادق 20 طالب وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالب وطالبة.

ويتم تلقى طلبات الطعون غدا الإثنين 14 ديسمبر 2020، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالى الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعى قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، والطالب احمد السيد احمد الطالب بكلية التمريض عضوا.