شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة فى حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المهندسة منار صلاح العاصى، ابنة شقيق الكاتب الصحفى والناقد الرياضى جمال العاصى رئيس قناة الأهلى الأسبق، بحفل زفافها على المهندس حسن ضاحى، بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام والرياضة والمجتمع، وعقد القران للعروسين، الدكتور فهمى عبدالقوى، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى شهد على عقد القران، وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، وخالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وطارق مصطفى مدرب المنتخب الوطنى وطاهر أبوزيد وزير الشباب الأسبق، والفنان سامح الصريطى، والكاتب الصحفى وائل السمرى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365.

كما حضر الحفل الكاتب الصحفى حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، والكاتب الصحفى إبراهيم المنيسى، والناقد الرياضى محمد عراقى، والناقد الرياضى عبد الناصر زيدان، والناقد الرياضى إسلام صادق ومحمد القاضى، والدكتور أبو العيوم الليثى، والمهندس عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب، وسيد حجازى عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال حاتم عودة وعدد من كبار العائلات بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى الصحفى محمود غريب وياسر عبد العزيز والإعلامى خالد فتوح وخالد ذكرى.