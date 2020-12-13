شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تعلن توزيع الدفعة التاسعة للزى الأزهرى على الأئمة بواقع 1032 زيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للسادة الأئمة، حيث سيتم عن توزيع الدفعة التاسعة من الزى الأزهرى على الأئمة المستحقين للزى الأزهرى، وعددهم (1032) إمامًا، وذلك بمحافظات : (الشرقية – أسوان – شمال سيناء – الأقصر – البحيرة – القاهرة – كفر الشيخ)، ليصل إجمالى ماتم توزيعه حتى تاريخه (32921) زيًّا أزهريًّا، ومازال التوزيع مستمرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف على الأئمة المستحقين الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.