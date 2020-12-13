شكرا لقرائتكم خبر عن حى عين شمس يضبط أعمال بناء مخالف ويغلق عددا من المحال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، شرق القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارات الحى، أسفرت الحملة عن إزالة عدد من مخالفات البناء فى المهد والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة فى أعمال البناء المخالف والمحظور، ورفع إشغالات وغلق محال تخالف الاشتراطات وتدار بدون ترخيص.

كما تم إزالة الحديد والإشغالات الثابتة والمتكررة بالشوارع وتوقيع الغرامات اللازمة والمشددة، وتم القبض على من قام ببناء فى الحظر وكذا المخالف والعرض على النيابة المختصة، حيث شدد اللواء ماهر هاشم، على التعامل الفورى وبكل حسم مع كل من يخترق القانون؛ وكذلك الالتزام بالحظر وكذلك توقيتات واشتراطات وتراخيص المحال، مناشدا المواطنين بالتصدى لكافة اشكال المخالفات والابلاغ فورًا عنها والوقوف جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية للدولة.

كما تم المرور على النظافة بكافة قطاعات الحى وقرر وضع منظومة نظافة جديدة؛ وذلك بعد أن اجرى تغييرًا شاملا بعدد كبير من قيادات وإدارات الحى وكذا مسؤلى ومديرى نظافة عين شمس والمنطقة؛ الذى من شأنه رفع مستوى النظافة بالحى.

كما تم إزالة رصيف مبنى فوق الرصيف العام بدروه حديديه شارع سيد مصطفى من شارع الزهراء ورفع الإشغالات من سوبر ماركت المتوكل شارع محمد رشاد، وتم رفع الإشغالات من محل حسن العطار شارع الدكتور بقطر متفرع من شارع محمد رشاد، وإزالة مبانى مخالفه بدون ترخيص 18 حاره رمضان حسين ناصيه شارع محمد عبد الخالق، ورفع الإشغالات من ورشة حداده شارع محمد رشاد.