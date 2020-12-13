شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تؤكد انخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعى خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد غدا الإثنين حتى يوم الأربعاء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، موضحاً أن درجات الحرارة ستنخفض عن معدلها الطبيعى إلى 4 درجات.

وأضاف شاهين، خلال برنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه سيكون هناك انخفاض كبير فى درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة، ولا يجب أن ننخدع باستقرار حالة الطقس التى كانت على مدار 10 أيام.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس تشهد -تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة- نشاط حركة الرياح على حدود القاهرة وبعض محافظات الجمهورية، وهذا ما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الإثنين انخفاض 5 درجات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.