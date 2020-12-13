شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تغير وجه قرية كفر المغربى فى المنيا بـ18 مليون جنيه.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يولى اهتماما كبيرا بالفقراء، والمرضى خاصة فى صعيد مصر، وكانت الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات فى مجال الصحة ومنها القضاء على فيروس سى وكذلك 100مليون صحة وتبع ذلك مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا، والتى تشمل جميع المبادرات، لتحقق الدولة إنجازا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على الأمراض المزمنة.

ففى قرية كفر المغربى فى محافظة المنيا قامت مبادرة حياة كريمة بعد إنجازات غيرت وجه القرية، تمثلت فى:



حياة كريمة قرية كفر المغربى فى المنيا

أعمال رصف بطول 2.616 بتكلفة 5.875 مليون جنيه

5.6 مليون جنيه .. قيمة تدعيم أعمال الكهرباء

3.3 مليون جنيه تكلفة إنشاء مركز شباب كفر المغربي

1.6 مليون جنيه.. تأهيل 244 منزل

383,640 ألف جنيه.. دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجاً

1.5 مليون جنيه.. مد وتدعيم شبكات مياه الشرب