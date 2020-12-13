شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: مليون و300 ألف طالب يؤدون الامتحانات بالكامل على جهاز التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تصنيف مصر فى مستوى التعليم دقيق للغاية ويعطى رسالة مهمة للعالم الخارجى، مشيراً إلى أن هناك عوامل مؤثرة في نصنيف التعليم مثل الأطفال المتقدمة لمرحلة الحضانة وغيرها، مؤكدا: "لم نغير المناهج فى الثانوية ولكن غيرنا طريقة التقييم".

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن هناك مليونا و300 ألف طالب يؤدون الامتحانات بالكامل على جهاز التابلت، موضحاً أن الوضع الصحي للطلاب مستقر ونتواصل دائما مع وزارة الصحة لمتابعة التطورات.

وتابع وزير التربية والتعليم أنه لو ظل الطالب في المنزل كثيراً ستكون العودة إلى المدرسة صعبة، مشيراً إلى أن امتحانات الصف الأول في موعدها، والامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء لـ650 ألف طالب.

وفى سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بالتنبيه على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يستلموا شريحة الإنترنت باستلامها استعدادا للامتحانات التجريبية الإلكترونية التى تعقد 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن الطالب يتوجه إلى إحدى شركات الاتصالات ومعه الأوراق المطلوبة عبارة عن بطاقه ولى الأمر وصورة منها وصورة شهادة ميلاد الطالب، مشيرة إلى أن هناك مندوبين يتواجدون فى المدارس لتسليم الطلاب .

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.