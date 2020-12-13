شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر المواطنين: ارتدوا الكمامة فى المواصلات للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت وزارة الصحة والسكان، تحذيرها للمواطنين، بضرورة ارتداء الكمامة، خاصة فى المواصلات العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الالتزام بالتباعد البدنى والنظافة الشخصية، يسهم فى الوقاية من كوفيد 19 .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



الصحة تحذر المواطنين من التهاون فى ارتداء الكمامة فى المواصلات

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 121089 حالة من ضمنهم 104710 حالة تم شفاؤها، و6898 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.