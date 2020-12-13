شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: سنكون ضمن الـ20 دولة الأولى فى التعليم بالعالم خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تقدمت فى مركز التعليم على مستوى العالم ووصلت لـ83 بعدما كانت 138، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتحسن إذا أعطينا الأرقام المناسبة، قائلا: "نتوقع خلال عامين أو ثلاثة أن نكون فى العشرين دولة الأولى على العالم فى مستوى التعليم".

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أنه فى عام 2017 كان ترتبينا الـ106 على العالم فى مستوى التعليم، مشيرا إلى أن مصر على الطريق الصحيح، وهو ما يعطى رسالة للعالم الخارجى عن مصر وما يحدث بها على مستوى المعرفة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بالتنبيه على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يستلموا شريحة الإنترنت باستلامها استعدادا للامتحانات التجريبية الإلكترونية التى تعقد 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن الطالب يتوجه إلى إحدى شركات الاتصالات ومعه الأوراق المطلوبة عبارة عن بطاقه ولى الأمر وصورة منها وصورة شهادة ميلاد الطالب، مشيرة إلى أن هناك مندوبين يتواجدون فى المدارس لتسليم الطلاب .

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت، والتى جاءات أبرز الإرشادات كالتالى.