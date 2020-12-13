شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى قليوب على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى، حادث تصادم مروع وقع بين 4 سيارات، ميكروباص وفان ونصف نقل"، نتج عنه إصابة 12 شخصا، ومصرع آخر، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات "ميكروباص وفان ونصف نقل"، أعلى كوبرى أكتوبر.

على الفور انتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية لمكان الحادث، حيث تبين وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصى لتقديم الخدمة الطبية لهم.

فيما قام رجال المرور بالقليوبية بالعمل على رفع أثار حادث التصادم، وتجنيب السيارات بالحادث، والعمل على إعاجة الحركة المرورية من جديد للطريق.



السيارات بالحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث2



رع أثار الحادث



رفع أثار الحادث من الطريق



رفع السيارات لفتح الطريق من جديد