شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المياه كل 15 دقيقة.. 8 طرق للوقاية من فيروس كورونا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط انتشار المخاوف بين المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، بسبب تزايد معدلات الإصابة بالموجة الثانية من انتشار الفيروس، ننشر فيديو يتضمن أبرز 8 طرق للوقاية من فيروس كورونا، والتى تمثلت فى:
1- يجب على الجميع التأكد من أن الفم والحلق رطب ولا يجفان أبدا، ولذا يرجى تناول بضع رشفات من الماء كل 15 دقيقة على الأقل.
2- إذا كان لديك سيلان فى الأنف والبلغم، فأنت مصاب بنزلة برد، الفيروس الجديد يؤدى إلى سعال جاف دون سيلان فى الأنف.
3- هذا الفيروس الجديد ليس مقاوما للحرارة، وسيقتل عند درجة حرارة 27/26 درجة فقط.
4- إذا سقط الفيروس على سطح معدنى فإنه سيعيش لمدة 12 ساعة على الأقل، لذا إذا لامست أى سطح معدنى اغسل يديك فى أقرب وقت ممكن بصابون أو مطهر كحولى.
5- الفيروس على الأقمشة والملابس يمكن أن يعيش لمدة 6 – 12 ساعة، لذا منظف الغسيل العادى سيقتله.
6- شرب الماء الدافئ فعال لجميع الفيروسات، لذا حاول ألا تشرب السوائل بالثلج.
7- اغسل يديك بشكل متكرر، حيث يمكن للفيروس أن يعيش فقط على يديك لمدة 5- 10 دقائق، مع تجنب ملامسة الأعين والأنف والفم.
8- فى حالة الشك بإصابتك بالعدوى يرجى الاتصال برقم 105، وستأتى الجهات المختصة إليك، لا ينبغي التوجه إلى المستشفيات غير المخصصة، لعدم المخاطرة بإصابة غيرك بالعدوى.
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