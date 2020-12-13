شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تأجيل تسليم الدفعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة الصحة أنه تم تأجيل وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى إلى مصر.

وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصينى الذى تنتجه شركة سينوفارم الصينية، وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التى لها أولوية الحصول على اللقاح وهى الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصرى، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتى بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصينى، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصينى من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.