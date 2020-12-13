إحالة الإخوانى حسن البرنس للجنايات بتهمة 3.5 مليون جنيه كسب غير مشروع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت محكمة استئناف الإسكندرية، قرار جهاز الكسب غير المشروع بإحالة القيادى الإخوانى حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ وتضخم الثروة بحوالى 3.5 مليون جنيه حصل عليها بطريق كسب غير مشروع وحددت جلسة لنظر القضية.

وتضمن قرار إحالة حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفى الذى يتولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

واشار قرار الإحالة إلى أن "البرنس" استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان فى الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموال سائلة ومنقولة واسهم وسندات بالشركات وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية والتى عجز عن تبرير الزيادة الطارئة فى ثروته.

ويعد أول قيادى إخوانى وثانى متهم فى عهد الإخوان يتحال بتهمة فساد مالى بجانب وليد شرابى رئيس المحكمة السابق والإخوانى الهارب إلى الخارج والذى حٌكم عليه بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالكسب غير المشروع وتغريمه 688 ألف جنيه فى التهمة الأولى الكسب غير المشروع، كما قضت المحكمة بسنتين حبس فى التهمة الثانية التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية.

وحسن البرنس قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، تخرج فى كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 1984، وعمل بقسم الآشعة التشخيصية ووصل إلى منصب ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، وترك المنصب عندما عينه الرئيس المعزول محمد مرسى نائبًا لمحافظ الإسكندرية محمد حنضل فى أكتوبر 2012.

وفى 22 أغسطس 2013 وبعد سقوط حكم الإخوان تم إلقاء القبض على حسن البرنس داخل شقة فى مدينة نصر، بناء على قرار ضبطه وإحضاره بتهم التورط فى التحريض على العنف بالإسكندرية، وتم ترحيله إلى سجن برج العرب.

وفى 27 سبتمبر 2018 قضت محكمة جنايات الإسكندرية، سجن حسن البرنس، وصبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، و14 آخرين، بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.

وفى 23 نوفمبر 2020 قررت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، إدراج جماعة الإخوان الإرهابية بأكملها، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات و28 قيادى إخوانى من بينهم حسن البرنس على قائمة الإرهابيين.