شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إرسال كلمة المرور لطلاب أولى ثانوى استعدادا للامتحان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استعدادا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص ب office 365.

ولمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg

يهدف الامتحان التدريبى إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوى حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

ستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

فى حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبى للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.

ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه فى هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتى سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

إن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث أن امتحانات نهاية العام ستكون فى لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعى او الاعتماد على الآخر.

سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أى شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.