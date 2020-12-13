شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن طرق وخطوات أداء طلاب أولى ثانوى الامتحان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه استعدادا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، تم إرسال "كلمة المرور واسم المستخدم" للطالب على الإيميل المدرسى الخاص ب office 365.

ولمن لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg

يهدف الامتحان التدريبى إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوى حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة فى نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

ستكون الأسئلة مبسطة وتغطى الأجزاء من المنهج التى تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

فى حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبى للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.