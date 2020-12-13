شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. كيف غيرت وجه قرية البلايزة بأسيوط؟ "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يولى اهتماما كبيرا بالفقراء، والمرضى خاصة فى صعيد مصر، وكانت الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات فى مجال الصحة ومنها القضاء على فيروس سى وكذلك 100 مليون صحة، وتبع ذلك مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا، والتى تشمل جميع المبادرات، لتحقق الدولة إنجازا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على الأمراض المزمنة.

ففى قرية البلايزة بأسيوط، قامت مبادرة حياة كريمة بعدد من الإنجازات غيرت وجه القرية، تمثلت فى:

50 ألف جنيه لتطوير المدخل

5,726 مليون جنيه إضافة 15 فصل جديد لمدرسة

76,740 ألف جنيه.. دعم نقدى للأسر الأكثر احتياجًا

990 ألف جنيه.. تأهيل 50 منزل للأسر الأكثر احتياجا

60 مليون جنيه.. مشروع صرف صحى

2,5 مليون جنيه.. دق 2 بئر وتوريد 2 طلمبة