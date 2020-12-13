شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القضاء الإدارى يحسم مصير مرتضى منصور ومجلس الزمالك 3 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تأجيل طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك لجلسة 3 يناير المقبل، واستقبال وزارة الصحة للدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الصحة تستقبل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الليلة

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى والتي تصل مطار القاهرة مساء اليوم لبدء تخزينها بمخازن التموين الطبى بالمصل واللقاح فاكسيرا.

وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصينى الذي تنتجة شركة سينوفارم الصينية، وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول علي اللقاح وهي الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

زوجة تطالب زوجها بـ270 ألف مصروفات عملية تجميل: تزوج عليا عرفى مرتين

أقامت زوجة دعوى مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته بسداد مبلغ 270 ألف جنيه بعد خضوعها لعملية تجملية، وادعت فيها تخليه عن مسئوليتها وطفليه بعد زواج دام 13 عاما، لتؤكد: "زوجى متعدد العلاقات تزوج على مرتين بشكل عرفى، بخلاف خيانته المستمرة لى وعلاقته بسيدات عبر الانترنت، رغم زواجنا عن حب، وهجرنى وتركنى معلقة بعد أن وافقت على رغبته للخضوع لعمليات تجميل وسدد أموالها بمساعدة بعض الأصدقاء، ليطردنى من مسكن الزوجية، ويمتنع من سداد المبالغ المالية التى اقترضتها، وفق للشهود والمستندات".

أول ظهور للرئيس الجزائرى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد .. فيديو

نشر حساب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أول مقطع فيديو له بعد اختفاء دام لأشهر إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله الى مستشفى المانى لتلقى العلاج هناك.

51 مليار جنيه لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ51.115 مليار جنيه مصري، لافتة إلى أن المحافظات الست التى تشملهم المرحلة الأولى هى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء).

رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع صناعى مُتكامل لإنتاج الألواح الشمسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمُتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية

أعلنت جامعة القاهرة، اليوم، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021/2020، على أن يتم تلقى الطعون غدًا الاثنين 14 ديسمبر، وفحصها فى اليوم التالى مباشرة.

غدا انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاض 5 درجات فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة الاعتداء على شرطى 20 ديسمبر

قرر المستشار إسلام نجيب، حجز قضية الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، و3 ٱخرين من أصدقائه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور" المنعقدة بالأميرية، إلى جلسة 20 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كلا من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راسد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.

وفاة والدة الفنان مراد مكرم بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان مراد مكرم وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك، "ربنا استرد وديعته أشكرك يارب إنك ريحتها".

مفاجأة مرعبة بـ"الزاوية الحمراء".. جثة فتاة سبب انسداد بالوعة صرف.. فيديو

بث تليفزيون الخليج 365، نشرة أخبار منتصف اليوم، والتي جاء بها عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، وأعدها محمود حسن وقدمتها نسرين فؤاد.

وزير قطاع الأعمال: تدشين أول أبلكيشن حكومى لحجز ونقل الركاب بشركاتنا قريبا

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن استعداد الوزارة حاليا لتدشين أول ابليكيشن للشركات بحيث يمكن لأي مواطن الدخول عليه، وحجز التذاكر من أي مكان في العالم، وذلك على غرار كبرى شركات نقل الركاب العالمية والتي يتم حجزها عبر الأنترنت تدشن وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة.

تطوير مصنع مصغر للقاح كورونا يمكنه إنتاج 30 ألف جرعة فى اليوم

اخترع المهندسون البريطانيون مصنعًا مصغرًا للقاح كورونا يمكنه إنتاج 30 ألف جرعة في اليوم، ووفقا لتقرير جريدة " Mirror"، صمم الخبراء في King’s College London التقنية الجديدة، لتصنيع لقاحات مثل لقاحات Pfizer / BioNTech، ويمكن لذلك أن ينهي المشاكل اللوجستية لإيصال اللقاح المجمد من المصانع إلى أماكن التوزيع في البلاد.

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم 4 سيارات أعلى كوبرى قليوب

شهد كوبرى قليوب على طريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعى، حادث تصادم مروع وقع بين 4 سيارات، ميكروباص وفان ونصف نقل"، نتج عنه إصابة 12 شخصا، ومصرع آخر، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى.

التركيبة النهائية للنواب المنتخبين فى برلمان 2021 تكتمل غدا.. الهيئة الوطنية تعلن أسماء 100 نائب فائز بجولة الإعادة.. المؤشرات تؤكد حصول مستقبل وطن على الأغلبية.. والمستقلون الرقم الصعب في المعادلة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب والتى جرت على 100 مقعد فى 13 محافظة، وبإعلان الهيئة الوطنية أسماء المائة نائب الفائزين بعضوية المجلس نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من قطار انتخابات مجلس النواب ويكون تشكيل مجلس النواب من المنتخبين قد اكتمل بعدد 567 نائب ويتبقى مقعد دير مواس المؤجل.

500 ألف طالب بأولى ثانوى يستعدون لأداء الامتحان التجريبى.. التعليم: الطلاب انتهوا من تسجيل استمارة التقدم للامتحان.. استكمال توزيع التابلت.. الحضور للمدرسة ليس شرطا.. والاختبار متاح 12 ساعة يومياً

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من الاستعداد لامتحان الصف الأول الثانوى العام التجريبى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، لتدريب الطلاب على أسئلة التقييم الجديد وتجريب منصة الامتحان الإلكترونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرابة 500 ألف طالب وطالبة انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية المطلوبة للتقدم للامتحانات الالكترونية، مع مراجعة كافة البيانات الخاصة بالطلاب على قاعدة البيانات بالوزارة، موضحة أنها تتيح موقع إلكترونى لمن لا يستطيع تسجيل الاستمارة من أجل الدخول وتدوين بياناته حتى يستطيع أداء الامتحان.

الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره الموريتاني تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد ولد الغزواني، رئيس الجمهورية الموريتانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لـ 3 يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر طعن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 3 يناير المقبل.

وزيرة التضامن: نسعى لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهى الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.