شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى المزمن والتي تمثلت في الاستخدام المفرط لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات بالإضافة إلى بعض الأمراض المناعية التى تصيب الكلي.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن العمليات المتكررة للمسالك البولية والإصابة بارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكر وراء الإصابة بالإعتلال الكلوى وأضافت وزارة الصحة ينبغى الرجوع للطبيب عن الشعور بأى أمراض ومشاكل صحية.



أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوى

كانت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ انطلاقها يوم 21 من شهر يونيو الماضى وحتى الآن كشفت عن توقيعها الكشف والفحص الطبى عن 21 مليونا و500 ألف مواطن.

وقالت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنه تم تقديم العلاج لـ2 مليون و200 ألف حالة مرضية وتابعت المبادرة أنها تستهدف الكشف عن 28 مليون مواطن.

وأوضحت المبادرة أنها تقدم خدماتها من خلال 5400 وحدة صحية وكركز طبى وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة.