شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على "طفل المرور" و3 من أصدقائه بتهمة الاعتداء على شرطى 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار إسلام نجيب، حجز قضية الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، و3 ٱخرين من أصدقائه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المرور" المنعقدة بالأميرية، إلى جلسة 20 ديسمبر الجارى للنطق بالحكم، حيث عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كلا من المستشار كرولس عاطف، ومهاب صالح، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راسد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.

وكان النائب العام، أمر بإيداع الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

كما أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.