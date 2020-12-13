شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: إعطاء من يستحق ليس كرمًا ولكنه إنصاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم الكرم من الله عز وجل، فعاش مع الكرم صفاتًا وأقوالاً وأفعالاً، معقبة: «عاش مع الكرم ليحي الناس، ولكي يربيهم على هذه الخلق الكريم».

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج «المسلمون يتساءلون»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن المسلم عليه أن يتصف بما اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمحمدًا عليه السلام كان يعطي ولا يخشى الفقر.

ولفت إلى أن اعطاء من يستحق ليس كرمًا ولكنه إنصاف، وإعطاء شخص للحصول على مقابل، فهذا تجارة، اما إعطاء من يستحق ومن لا يستحق دون انتظار مقابل، فهذا كرم.

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان عليه السلام لا يخشى الفقر، لأنه كان متعلق بالله عز وجل، وليس بأي شيء آخر.