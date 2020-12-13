شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة حسن البرنس لـ«الجنايات» بتهمة «الكسب غير المشروع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، الأحد، القيادى الإخواني، حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ وحصوله على كسب غير مشروع بنحو 3.5 مليون جنيه، وتسلمت محكمة استئناف الأسكندرية القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق المحال إلى محكمة الجنايات قيامه خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، باستغلال نفوذه الوظيفي الذي تولاه والحصول لنفسه ولزوجته وأولاده على كسب غير مشروع مقداره 3.5 مليون جنيه، وهى الزيادة الطارئة في ثروته والتى لا تتناسب مع مواردهم المشروعة وعجز عن إثبات مصدر مشروع له.

وأضافت التحقيقات أن «البرنس» استغل تعاظم دوره أثناء حكم الإخوان في الحصول على مزايا ومنافع، ويمتلك أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالشركات وعددا من الشقق بجانب مبالغ مالية والتى عجز عن تبرير الزيادة الطارئة في ثروته.