شكرا لقرائتكم خبر عن البداية باستراحة النيابة.. البحر الأحمر تبدأ حملة إزالة المنشآت الآيلة للسقوط بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة البحر الأحمر في تنفيذ حملة إزالة للمنشآت الآيلة للسقوط بمدينة الغردقة والصادر لها قرارات غزالة منذ سنوات.

وكانت بداية الإزالات بإزالة مبني استراحة النيابة العامة بشارع المجلس المحلي بمدينة الغردقة الصادر له قرار إزالة واخلاء منذ سنوات.

وطالب سكان العمارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات بعدة مناطق بمدينة الغردقة بتعويضهم بمساكن بديلة لعدم وجود مأوى لهؤلاء لهم، حيث إن هذه العمارات مهددة بالانهيار في أي وقت.

من جانبه طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مسؤولي مدينة الغردقة بتقرير عاجل عن المنشآت الصادر لها قرار إزالة واخلاء منذ سنوات، حرصاً على سلامة المواطنين وسرعة توفير أماكن بديلة لسكان تلك المباني الآيلة للسقوط التي سيتم إزالتها واخلاء السكان منها.