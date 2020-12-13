شكرا لقرائتكم خبر عن التلميذ صاحب فيديو تنظيف الفصل: «متعود أساعد والدتي.. ومحدش أجبرني أعمل كدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالباعث محمد، المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبدالباعث الفقي الابتدائية التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إنه اعتاد على كنس منزله لمساعدة والدته.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للطفل للاستماع له، عقب قرارها بإجراء تحقيق في واقعة نشر فيديو لطالب يكنس الفصل الدراسي فكرمته، لرغبته في المشاركة المجتمعية دون أجبار من المعلمين أو إدارة المدرسة.

وقال محمد عبدالباعث إنه يعشق النظافة ويحب أن يكون كل ما حوله نظيفًا فقرر تنظيف فصله، لأنه يحب أن يراه نظيفًا، وأن ما قام به من كنس فصله رغبة منه ولم يطلب أحد من المدرسة منه القيام بذلك، وأكد والده أن محمد يساعد والدته حتى في إعداد الطعام، وهو دائما يعتمد على نفسه.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الطفل نموذج متميز لاطفالنا، فلابد من تكريمه، متمنية أن يحذو الطلاب حذوه لمساعدة أسرهم في الاعتناء بمنازلهم، مشيرة إلى أن ما زاد إعجابها بالطفل طموحه لتمنيه أن يكون رائد فضاء، ليكتشف أسرار الكون.