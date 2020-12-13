شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تمنح طالبين رحلتي عمرة لحفظهما القرآن الكريم كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة سوهاج منح الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة والطالبة وفاء شحاته بكلية الزراعة بالجامعة رحلتي عمرة، فور استئناف رحلات العمرة في السعودية، لفوزهما بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاَ، التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات المسابقة الدينية الكبري لطلبة وطالبات الجامعة.

وهنأ الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الدينية بكافة مجالاتها، والتي تُنظم سنوياً لإبراز الطلاب المتميزين والمتفوفين في المجال الديني، وتكريمهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لخوضهم المسابقات القمية والخارجية، موضحاً أن المسابقة شارك بها ١٠٧ طالبا وطالبة، تنافسوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاَ، ونصفه، وعشرة أجزاء منه، بالإضافة إلى مسابقة حفظ الأحاديث الشريفة والأربعون النووية، وأيضاً منافسات مسابقة الثقافة الإسلامية والمعلومات الدينية، مشيرا إلى إمكانية تبديل جوائز العمرة بقيمتها المادية لمن يرغب في ذلك.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إن نتائج مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا، أسفرت عن فوز كل من: الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة وفاء شحاته بكلية الزراعة بالمركز الأول، أما في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فقد حصل على المركز الأول كل من: الطالب مصطفي عبدالمنعم، والطالبة ندا علاء بكلية الطب البشري، وفي مسابقة حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم، فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالصبور، والطالبة وفاء صلاح بكلية الطب البشري.