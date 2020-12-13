شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الروائي بهاء عبد المجيد بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفى الكاتب الروائي بهاء عبدالمجيد، مساء اليوم الأحد، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. عمل الفقيد عدد من الوظائف منها مدرس الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس، وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد. الوضع في مصر

اصابات 121,089

تعافي 104,710

وفيات 6,898

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