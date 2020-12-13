نائب محافظ سوهاج يتفقد إدارة خدمة المواطنين بمديرية التعليم (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الأحد، بجولة تفقدية مفاجئة لسير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إزالة أي معوقات.
وتفقد المحافظ يرافقه ماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، سير العمل بالإدارة، وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مشيدا بمستوى الأداء داخل الإدارة وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وحسن التنسيق بين الإدارة والإدارات الفرعية التابعة، موجها بالعمل على رفع معدلات الأداء بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالدور الأرضى بالمديرية تيسيرا عليهم.
وأكد القاضي على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمديرية.
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