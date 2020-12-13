شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طنطاوي: ما أعلنته اللجنة العامة «يناقض إرادة الناس».. أنا الأول في انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد طنطاوي، من خلال فيديو على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك» إنه سينشر من خلال حملته الانتخابية الأحد، نتيجة الانتخابات موثقة بالمستندات تؤكد حصوله على المركز الأول في انتخابات الإعادة، مضيفًا: «لن يستطع أي فرد أو أي جهه تكذيبها».

وأضاف «طنطاوي»: «لم يكن لنا خصومة مع أحد في تلك الانتخابات إلا من أراد شراء أو قهر إرادة الناخبين أو شراء أصواتهم».

وتابع أن «الناس كانت تأخذ الفلوس منهم ولا تعطيهم أصواتهم، ولم يبيعوا ضمائرهم»، كما أشاد بمن سمّاهم «الناس الكبار المحترمين من أول العمد الذين أثبتوا أن إرادتهم ليست للبيع».

وأضاف: «ننتظر قبل إعلان الهيئة الوطنية النتيجة أن تراجع ما أُرسل لها من اللجنة العامة، وتعاقب المخطئ».

وذكر أن «الانتصار واضح في الجولتين، ومازال لدينا أمل في انتصار صوت العقل، ويذوق الناس لذة الانتصار، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك واراد أن يختبرنا فلعلها فرصه للتطهر».

وأكد أن «ما أعلنته اللجنة العامة يناقض إرادة الناس، وأثناء التعديلات الدستورية طالب بنشر النتائج أولا بأول لتكون هناك ضمانات، وليس هناك أي مبرر للاعتداء على تلك الضمانة».

وذكر ردًا على الشائعات التي رددها البعض عن مرضه بعد إعلان نتيجة الانتخابات، قائلا إنه «ليس من النوع الذي يمرض بسبب الانتخابات، والضربات التي لا تقسم ظهورنا تقوينا، وأنا خرجت من اللجنة العامة من أمام من ظلموني رافعًا رأسي مبتسمًا، ولن أغادر أرض الوطن لأنني ليس لديّ ما أخشاه في مواجهة العدالة أو أخجل منه في مواجهة عين أمي.. السفر ليس أحد اختياراتي، وأمس واليوم وغدًا سنظل نقول رغم الألم سيحيا الامل، ولن يصح إلا الصحيح، وأتعشم وأنا في خصومة مع السلطة وليس الوطن، ومن حقنا تداول السلطة من خلال الصناديق، ووجه حديثه لمحبيه يجب أن نحافظ على الوطن، ويجب ألا يندفع أحد بأي عمل ضد القانون».