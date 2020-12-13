شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي.. «السحابة السوداء» تغطي سماء القصير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لليوم الثاني على التوالي، غطت السحابة السوداء، الأحد، سماء مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، بسبب استمرار اشتعال النيران والحرائق في المقلب العمومي المجاور للمدينة، ما تسبب في شكاوى من الأهالي من تعرضهم للاختناق وضيق في التنفس خاصة الأطفال وكبار السن والمرضي بالحساسية والصدر.

انتقل اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير إلى موقع الحرائق لمتابعة عمليات الاطفاء والتبريد التي تقوم بها ادارة الحماية المدنية والاطفاء حيث تمت الاستعانة بعدد من سيارات الاطفاء للسيطرة على الحرائق واخمادها حتي الساعات الاولي من صباح الأحد.

وطالب الأهالي أجهزة وزارة البيئة بالتحقيق في الواقعة لعدم تكرارها مرة أخرى، ومحاسبة المقصرين الذين يشعلون الحرائق في المقلب العمومي للقمامة، مؤكدين أنهم «فوجئوا باستمرار السحب السوداء لليوم الثاني تعطي سماء المدينة من جهة الجنوب مع انتشار روائح حرق القمامة واصابة الاهالي بضيق في التنفس والاختناق بالأدخنة».