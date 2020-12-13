شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية: قداس عيد الميلاد 24 ديسمبر.. وإلغاء احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المطران منير حنا، رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية بمصر، تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن الاستعداد لأعياد الميلاد في ظل جائحة كورونا.

وأكد رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب، مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وأضاف أن اللجنة قررت إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد يوم ٢٤ ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، مع تعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، ويقام احتفال ٢٥ ديسمبر بنفس الاجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.

ولفت إلى إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال أفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم، وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح محمد على باشا والي مصر قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.