شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 2 مليار جنيه للأسر الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعوية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة، كما كشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والشيخ مجدى عاشور ممثل مفتى الجمهورية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وصلت 2 مليار جنيه، كما توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.