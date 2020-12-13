وفاة الكاتب بهاء عبدالمجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): توفى مساء اليوم الأحد، الكاتب الروائي بهاء عبدالمجيد، عقب إصابته بفيروس كورونا. الجدير بالذكر أن عبدالمجيد، مدرس الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس، وأستاذ زائر بجامعة أكسفورد. وكان عدد من المثقفين، ناشدوا المسؤلين في جامعة عين شمس واتحاد الكتاب ووزارة الثقافة، لمتابعة الحالة الصحية لبهاء، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي بوحدة العزل.

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