"كرة نارية".. الجمعية الفلكية بجدة تكشف تفاصيل اقتراب كويكب من الأرض الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

تشهد الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبل، ظاهرة فلكية، تتمثل في عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2020 XX3 يبلغ قطره 7 أمتار على مسافة 57,148 كيلومتر، ويتحرك بسرعة 5.92 كيلومتر بالثانية عند الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت السعودية، ولن يشكل خطر اصطدام بكوكبنا.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه تم اكتشاف الكويكب بواسطة تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة - بان ستارز- في هاواي بتاريخ العاشر من ديسمبر الجاري، قبل 8 أيام من اقترابه.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك" اليوم الأحد، أن الكويكب يعتبر صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية وهو ينتمي لمجموعة كويكبات أبولو، متابعًا: "لو أنه على مسار اصطدام فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو أمر يحدث عدة مرات في السنة، حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة بحجم 2020 XX3، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر".

وأوضح أنه بشكل عام يعتبر انجازًا كبيرًا العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة في المقام الأول، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة في السماء بحيث لا يمكن اكتشافه بواسطة التلسكوب.

وتابع أبو زاهرة: وتستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل ألة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

جدير بالذكر، أن هذا الكويكب هو الكويكب رقم 102 الذي يقترب من الأرض ضمن مسافة 384,401 كيلومتر (متوسط المسافة بين الأرض والقمر) منذ بداية العام 2020 والسابع حتى الآن هذا الشهر.​