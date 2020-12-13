بالصور.. الدفاع المدني في مواجهة نيران حريق محل بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات حريق محل قطع غيار سيارات بحي العمرانية، الأحد. تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في العقار 22 شارع سيدى عمار من ترعة الزمر داخل محل لقطع غيار السيارات. وتمكن رجال الإطفاء بقيادة اللواء هشام صادق من السيطرة على الحريق بعد قطع الكهرباء عن المنطقة وسط تواجد قوات الشرطة بقيادة مأمور قسم العمرانية. وتبين بالفحص أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن تفحم محتويات المحل الذي تحول إلى كتلة رماد.

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