شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عاملين لبلوغهما سن التقاعد في أرمنت غربي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غربي الأقصر، 2 من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وهم درديد سيد عبدالرحمن، عامل نظافة، ممدوح العريان، سائق بالحملة الميكانيكية، لبلوغهما السن القانونية للمعاش.

وقدم رئيس المدينة لهما خلال الحفل شهادات تكريم، كما قدم لهما الشكر على ما قدموه من إخلاص وتفاني في العمل، مُتمنيًا دوام التوفيق في حياتهما.

وأكد أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت ستظل هي عائلتهم الأولى التي لن تتوان عن خدمتهم ودعمهم في أي وقت.

كما قدم لهم زملائهم الهدايا تعبيرًا عن المودة وحسن الزمالة. وحضر الحفل علي عثمان، نائب رئيس المركز، خالد محمد حسين، مدير مرافق المركز والحملة الميكانيكية.