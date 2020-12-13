شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: تمويل 539 مشروعًا صغيرًا خلال نوفمبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام بتمويل 539 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر خلال نوفمبر الماضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 36 مليونًا و882 ألف جنيه، في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز إلى مساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

أوضح «الداودي»، أن المشروعات التي تم تمويها خلال نوفمبر منها 92 مشروعًا صغيرًا بتمويل بلغت قيمته 30 مليونًا و996 ألف جنيه، وتمويل 447 مشروعًا متناهي الصغر، بمبلغ 5 ملايين و886 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أن عدد المشروعات الممولة منذ يناير الماضي بلغت 5508 مشروعات بتمويل قدره 186 مليونًا و436 ألف جنيه، منها 439 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 127 مليونًا و717 ألف جنيه، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5069 مشروعًا بتمويل قدره 58 مليونًا و718 ألف جنيه.