شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ساطعة وأجواء دافئة.. استقرار حالة الطقس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس وسطوع الشمس ما أدى لشعور المواطنين بأجواء دافئة، ووصلت درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية. فيما تواصل جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استعدادها لاستقبال نوة«الفيضة الصغرى».

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ «الفيضة الصغرى» النصف الثاني من شهر ديسمبر، وتستمر عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح شمالية غربية.

وتواصل 4 جهات استعدادها لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ والأمطار، وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة».

وفي ذات السياق، شهدت حركة الملاحة البحرية، الأحد، نشاطًا ملحوظًا بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، فيما تواصلت كل أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

من جانبه، قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشركة أتمت استعدادها لاستقبال نوة «الفيضة الصغرى» بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار «جابر» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إلى أنه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق حال هطول الأمطار الغزيرة لإعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار.

طقس معتدل و مشمس بالإسكندرية - صورة أرشيفية

طقس معتدل بالإسكندرية - صورة أرشيفية

طقس معتدل بالإسكندرية - صورة أرشيفية