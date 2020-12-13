شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الصعيد الشرقي في المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام قرية بني خالد بمركز سمالوط.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.