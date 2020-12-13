شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا الإثنين 14 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020.

- يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( مطروح - السلوم ) . . أمطار متوسطة على مناطق من ( الاسكندرية - رشيد - بلطيم ) .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة ( دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - طابا - نويبع )

نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

- يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس ) .

نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشرقية ووسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

- يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . . أمطار متوسطة : على مناطق من السواحل الغربية ( الاسكندرية - مطروح - السلوم ) .

أمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء نشاط رياح : على بعض المناطق من على مناطق من السواحل الشمالية .

-يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.