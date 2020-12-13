شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط 21 مليون جنيه من مديونية محافظة الشرقية للتأمينات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة بشأن تسوية مديونيات التأمينات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى بيان اليوم، أنه بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية بالإضافة إلى المبالغ الإضافية بأصول عقاريةً، كما تم إسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى التأمينات.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح غراب الى أنه جاء حرص المحافظة لتوقيع هذا البروتوكول للاستفادة من نسبة الإعفاءات التى أعلنتها الهيئة فى المرحلة الثانية والتى تصل إلى 70% و بموجب هذا البروتوكول تم سداد جميع مديونيات المحافظة لدى هيئة التأمينات

يذكر أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى سبق وأن أعلنت عن اصدار قانون 173 لسنة 2020، والذى تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات فى الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر، وكانت هذه المرحلة الأولى، بينما انطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، ويتم العمل بها حاليا وتنتهى فى 14 ديسمبر، وتكون نسبة الإعفاءات بها 70%.