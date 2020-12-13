شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من تركيب معدات لرصد مناسيب المياه فى 3 محطات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى قطاع نظم الرصد و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الموارد المائية والرى، بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تركيب مواقع رصد لمناسيب وعدد ساعات العمل فى 3 محطات لرفع المياه (الخيرى/سهل الحسينية/سهل بورسعيد) .

وأوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات أن المنظومة المتطورة للرصد الآلى (التليمتري) ترتكز على تدفق البيانات من (250) محطة رصد تنتشر عبر النقاط الحاكمة و الفاصلة على امتداد شبكتى الرى و الصرف لكامل رقعة الجمهورية، و هذه المنظومة أثبت نجاحها كأداة فعالة فى توفير بيانات دقيقة و مستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه فى المجارى المائية من خلال توفير البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار و المسئولين فى جميع إدارات الرى فى مختلف محافظات مصر، و ذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و إنترنت الأشياء و بدون أدنى تدخل للعنصر البشري.

أضاف إبراهيم أن تشغيل المنظومة يأتى فى إطار جهود الدولة ووزارة الموارد المائية والرى بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، و ترشيد استخدامها و تلبية احتياجات قطاعات الدولة من المياه حيث تساهم منظومة التيليمترى بفاعلية فى مواجهة التحدى المائى بتقنين التصرفات وترشيد استخدام المياه.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ببذل فائق الجهد لضمان استمرارية تشغيل المنظومة الآلية للرصد والاتصال (التليمتري)، مع تشكيل و تفعيل أداء غرفة عمليات لمراقبة تشغيل المنظومة لضمان استمرارية تدفق مُخرجات المنظومة لتوفير بيانات إدارة المياه بصورة لحظية لمتخذى القرار ومسئولى توزيع المياه على مستوى الجمهورية لإمكان اتخاذ القرار الملائم فى الوقت المناسب، مع مراقبة مناسيب المياه للتأكد من وصول المياه لنهايات الترع و عدالة توزيع المياه بين مختلف قطاعات المستخدمين.