شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مليون جنيه لتطوير قرية القبلى قمولا فى الأقصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يولى اهتماما كبيرا بالفقراء، والمرضى خاصة فى صعيد مصر، وكانت الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات فى مجال الصحة ومنها القضاء على فيروس سى وكذلك 100مليون صحة وتبع ذلك مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر فقرا، والتى تشمل جميع المبادرات، لتحقق الدولة إنجازا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية للقضاء على الأمراض المزمنة.

ففى قرية القبلى قمولا فى مركز القرنة بمحافظة الأقصر قامت مبادرة حياة كريمة بعد إنجازات غيرت وجه القرية، تمثلت فى:



حياة كريمة قرية القبلى قمولا فى الأقصر

15.230 مليون جنيه لترميم طرق داخلية بطول 1.3 كم، وإضافة محولات كهرباء وأعمدة إنارة جديدة.

2.295 مليون جنيه لتأهيل 90 منزلا للأسر الأكثر احتياجا.

20.1 مليون جنيه لتطوير وحدة طب الأسرة.

4.3 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة بالقرية.