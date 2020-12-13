شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناشد المواطنين سرعة التصالح على مخالفات البناء قبل نهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة المواطنين المخاطبين بقانون التصالح ، سرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء قبل 31 ديسمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة ، واستغلال مد مهلة السداد التى أقرها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية .

وأعلن المحافظ في بيان له منذ قليل، الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية و تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له .

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الاحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية لمنع التزاحم والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم .

ونوه المحافظ انه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة للوقوف على سير العمل في ملف التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام.