شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإنسان مكرم على أساس آدميته بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع منتدى تعزيز السلم للمجتمعات المسلمة فى نشرته الرسمية كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الذى أقامه المنتدى تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا".





وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة فى الجلسة الافتتاحية بمؤتمر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة: المنتدى السابع 2020م تحت عنوان: "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، والذى عقد افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعى ورئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة بدولة الإمارات، والشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ نور الحق قادرى الوزير الاتحادى للشئون الدينية والتحالف بين الأديان جمهورية باكستان، ونخبة واسعة من العلماء والسفراء والمفكرين والكتاب.

وأكد جمعة فى كلمته، أن الشدائد والمحن والنوازل تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهتها والتغلب على تحدياتها، كما أن الشدائدَ والمحنَ العامةَ تنمى الحسَّ الإنسانى وتستدعى التراحمَ بين بنى البشر.