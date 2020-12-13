شكرا لقرائتكم خبر عن حى البساتين بالقاهرة يضبط أعمال بناء مخالف وينفذ حملة لرفع الإشغالات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ حى البساتين جنوب القاهرة برئاسة اللواء أحمد جودة، أعمال تطوير طلعة طريق الاتوستراد من شارع النصر حيث سيتم رصفها بالانترلوك بمشاركة المجتمع المدنى، كما قاد رئيس حى البساتين حملة أسفرت عن غلق وتشميع مغسلة مخالفة 25 بلوك 87 الشطر الثالث عشر زهراء المعادى وتم مصادرة المعدات وايداعها بمخازن الحى وذلك لمخالفتها وإدارتها بدون تراخيص.

وفى السياق أكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أنه تم عمل حملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع 250 أمام المركز الأولمبي، وشارع الأربعين ارض الخلواتى، وشارع النصر اتجاة الاتوستراد، ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الخمسين بزهراء المعادى، كما تم استرداد قطعة أرض أملاك الدولة وتم تمهيدها ووضع لافتات "أملاك الدولة " بشارع 250 خلف مكتبة المعادي.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين شن اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين حملة، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضى بالقطعة رقم 7143 المعراج السفلى تم مصادرة كمية من الحديد والخشب والاسمنت وايداعها بمخازن الحى وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحى لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.