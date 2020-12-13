وزير الرى يوجه بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة للعام المالى المقبل 2021/2022. ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة قيام كل جهة بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالى القادم لضمان تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها. كما وجه عبد العاطى بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة. كما شدد عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

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