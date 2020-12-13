شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: انخفاض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى2017 لـ2,9 بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىى، أنه بالرغم من الانخفاض النسبى فى متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى عام 2017 إلى 2,9 فى عام 2020 إلا أن الطريق مازال أمامنا طويلاً يحتاج إلى مزيد من العمل؛ ليس فقط الدؤوب بل العمل المدروس والفعال أيضاً للوصول إلى المعدل المُستهدف لمصر فى عام 2030 وهو 2,4 طفل لكل سيدة .

جاء ذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والحكومة فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ - مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والشيخ مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية.

وقالت نفيفين القباج، إن النظرة التحليلية للهرم السكانى فى مصر يشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً والتى تمثل قاعدة الهرم السكانى فى مصر هى الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكانى وهذه الفئة ستكون فى سن الزواج والإنجاب اعتباراً من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة فى المواليد فى هذه الفترة وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.