3 يناير.. القضاء يقول كلمته في تجميد مجلس إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الزمالك السابقين على قرار وزير الشباب والرياضة يإيقاف النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي إلى جلسة 3 يناير؛ للحكم.

كانت الأجهزة الأمنية كثفت من انتشارها بمحيط مبنى مجلس الدولة، بالتزامن مع نظر أولى جلسات الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، وأحمد عادل عبدالفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريف كمال، أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، لإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.