الحكومة: نستهدف الوصول لـ 2.4 طفل لكل سيدة بحلول 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الحوار مع المجتمع المدني بشأن توجهات الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، والتي من المقترح أن تعرض على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإطلاقها، مشيرة إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف على إعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا".

وقالت إن هناك 3.8 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم 62% يعانون من الأمية وهو تحد يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 في عام 2017 إلى 2.9 في عام 2020، إلا أن الطريق ما زال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكي والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة